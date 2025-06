ULTIM’ORA GYOKERES | a Napoli sono senza parole | Vuole lo scudetto e titolo di capocannoniere

Ultim’ora: Viktor Gyökeres sta facendo impazzire Napoli, che ora sogna in grande. Con il suo talento esplosivo e la voglia di conquistare lo scudetto e il titolo di capocannoniere, il bomber svedese di origini ungheresi sta scrivendo pagine scintillanti nel calcio europeo. Tra desideri dei club e applausi dei tifosi, Gyökeres si candida a essere protagonista indiscusso della stagione. La sua storia è solo all’inizio e le sorprese sono dietro l’angolo.

Si tratta di uno degli attaccanti più forti in circolazione, un bomber desiderato e richiesto dai club di tutta Europa. Viktor Gyökeres è uno degli attaccanti più esplosivi del calcio europeo degli ultimi mesi. Classe 1998, svedese di origini ungheresi, è diventato il trascinatore dello Sporting Lisbona, dove ha brillato nella stagione 2023-2024 con numeri impressionanti tra campionato e coppe. Dotato di grande fisicità, velocità e una capacità realizzativa spiccata, Gyökeres si è imposto come uno dei centravanti più completi del panorama continentale, attirando l'interesse di numerosi top club europei.

ULTIM'ORA - Richiesta esplicita di #Conte a #Napoli: vuole Callum #HudsonOdoi del #NottinghamForest, centrocampista del 2000 già allenato al #Chelsea. Fonte: Michele Criscitiello - Sportitalia Vai su Facebook

CDS - Napoli, vicino Zhegrova, piace sempre Ndoye, il sogno è Gyokeres, le ultime https://napolimagazine.com/calcio/articolo/cds-napoli-vicino-zhegrova-piace-sempre-ndoye-il-sogno-gyokeres-le-ultime-02-06-2025?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Vai su X

Romano: Gyokeres ha dato priorità per giocare con un club; NM LIVE - Cammaroto: Il Napoli resta in pole per Lucca, l'Atalanta chiede 70 milioni per Lookman, Ndoye e Nusa sono obiettivi fattibili, contatti reali per Nunez, ecco le ultime su Kean, Gyokeres, Musah, Sudakov e Osimhen; Esclusiva SI, su Gyokeres forte interesse della Premier League.

Areniello: "Gyokeres ha detto sì al Napoli. Ndoye, Lookman e Chiesa: vi dico tutto" - com, Armando Areniello, in un video pubblicato sui social ha fatto chiarezza sulle trattative in entrata del Napoli del presidente ... Segnala msn.com

Calciomercato Napoli, da Osimhen a Gyokeres: il valzer delle punte - Il grande giro degli attaccanti è pronto ad accendere il calciomercato estivo. Si legge su ilmattino.it