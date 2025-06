Ultimo giorno per Gaza | testimonianze e musica per la pace del popolo palestinese

solidarietà e speranza, dove testimonianze toccanti e musica coinvolgente si intrecceranno per promuovere la pace e l’unità del popolo palestinese. Un’occasione imperdibile per far sentire la propria voce e contribuire a un futuro di speranza. Non mancate a questo potente gesto di solidarietà che ci invita a riflettere e agire insieme.

CAROVIGNO - Le associazioni e le parrocchie di Carovigno uniscono le forze per un evento di sensibilizzazione sulla situazione in Palestina. "Ultimo giorno di Gaza - Uniti per la pace" è il nome dell'iniziativa che si terrà lunedì 23 giugno, alle 19:30, in piazza 'Nzegna. Un momento di

