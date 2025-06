Ultimissime Juve LIVE | Osimhen parla del suo futuro novità su Conceicao e Kolo Muani nuovo nome per la difesa

Benvenuti alle ultime novità in casa Juventus! Dai desideri di Osimhen sul suo futuro alle novità su Conceicao e Kolo Muani, il nostro aggiornamento in tempo reale vi tiene sempre al passo con le strategie e i colpi di mercato dei bianconeri. Restate con noi, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per il vostro team preferito. La Juventus si prepara a scrivere una nuova stagione ricca di sorprese—e voi non vorrete perderle!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

#David-#Juventus, intreccio con #Osimhen! Spunta anche il #Galatasaray sull’attaccante canadese Novità in vista dell’estate. Ultimissime Vai su X

Dentro ai movimenti in attacco della #Juve Cosa filtra su #Gyokeres, Osimhen e quest’altro nome Vai su Facebook

Osimhen Juve, l’operazione così non si fa: dal costo del cartellino e all’ingaggio, tutte le eventuali cifre del mega affare col Napoli - Osimhen Juve, l’operazione così non si fa: dal costo del cartellino e all’ingaggio, tutte le eventuali cifre del mega affare col Napoli secondo il Corriere Non arrivano segnali incoraggianti sul front ... Scrive juventusnews24.com

CDS - Osimhen, la Juventus continua a sperare ma la strada appare tortuosa - Il Corriere dello Sport si sofferma sul possibile futuro di Osimhen: "La Juve continua a sperare, per sua fortuna però non ha smesso di battere altre piste. napolimagazine.com scrive