Ultimissime Inter LIVE | stop Thuram Pio Esposito scalpita! Le prime innovazioni di Chivu

Resta sempre un passo avanti con le ultime notizie dell'Inter: dalle novità su Thuram e Pio Esposito alle prime innovazioni di Chivu, il nostro team di redazione ti tiene aggiornato in tempo reale. Con Inter News 24, non perderai nessuna mossa della tua squadra del cuore. Scopri tutte le news più importanti di oggi e immergiti nel mondo nerazzurro, perché il calcio non si ferma mai!

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 20 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MERCOELDI’ 18 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 17 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 16 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 15 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 20 GIUGNO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: stop Thuram, Pio Esposito scalpita! Le prime innovazioni di Chivu

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - stop - thuram

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Brutte notizie dal Mondiale per Club: Marcus Thuram costretto ai box per un affaticamento ai flessori. Circa 10 giorni di stop per il numero 9 nerazzurro. #Inter #Calcio #internews24 #Infortunio #Thuram #chivu Vai su X

Brutte notizie dal Mondiale per Club: Marcus Thuram costretto ai box per un affaticamento ai flessori. Circa 10 giorni di stop per il numero 9 nerazzurro. #Inter #Calcio #internews24 #Infortunio #Thuram #chivu Vai su Facebook

Thuram, 2025 senza pace: altro stop per infortunio, l’Inter e Chivu lo aspettano; DIRETTA Inter news: colpo Bonny, mercato, 19 giugno 2025; Inter, infortunio per Thuram: i tempi di recupero.

Inter, riflessioni sulla crisi di Thuram - L’Inter attende risposte da Thuram dopo una seconda parte di stagione condizionata da continui contrattempi fisici e prestazioni al di sotto delle attese. Da msn.com

Thuram, 2025 senza pace: altro stop per infortunio, l’Inter e Chivu lo aspettano - L'attaccante francese ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici, e il suo rendimento ne ha risentito ... fcinter1908.it scrive