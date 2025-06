Ultimissime Inter LIVE | le cifre del rifinanziamento Oaktree e le parole di Darmian

Benvenuti alle ultime novità in tempo reale dall’Inter, con aggiornamenti esclusivi su cifre del rifinanziamento Oaktree e le parole di Darmian. Restate sintonizzati con Inter News 24 per scoprire tutte le notizie più calde della giornata e non perdere mai il ritmo del mondo nerazzurro. La passione interista non si ferma: ecco tutto ciò che c’è da sapere, aggiornato minuto per minuto.

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 20 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MERCOELDI’ 18 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 17 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 16 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 15 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 20 GIUGNO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le cifre del rifinanziamento Oaktree e le parole di Darmian

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - cifre - rifinanziamento

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Tutti i dettagli, forniti da @CalcioFinanza, in merito al nuovo prestito obbligazionario che sarà emesso per finanziare il debito dell'#Inter. Vai su X

Dall'Inter smentiscono che il giocatore sia in vendita, intanto il Galatasaray continua a lavorare ai fianchi per abbassare il prezzo Vai su Facebook

CF - L'Inter rimborsa il bond: le cifre del nuovo finanziamento, la durata e il tasso d'interesse....; Inter, rifinanziamento del bond: le nuove cifre, durata e tassi di interesse; Nuovo finanziamento Inter per il rimborso del bond: cifre, durata e tasso di interesse.

Inter, rifinanziamento del bond: le nuove cifre, durata e tassi di interesse - Il 13 giugno l`Inter ha annunciato il rimborso in anticipo del bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027 per una cifra totale di 412 milioni. Secondo msn.com

Bond, cifre rifinanziamento: massimo 350 mln, interessi addirittura giù dal 6,75% a… - Il club nerazzurro infatti nelle prossime settimane rimborserà il bond ... Segnala fcinter1908.it