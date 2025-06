Ultima estrazione Superenalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto 20 giugno 2025

Oggi, venerdì 20 giugno 2025, torna l’appuntamento con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, portando con sé il fascino delle probabilità e dei sogni a portata di mano. Con un jackpot stimato a circa 15,6 milioni di euro e nessun vincitore del “6” nell’ultima estrazione, le possibilità sono ancora tutte da scoprire. Chi sarà il prossimo fortunato? La risposta potrebbe cambiare la tua vita in un attimo.

Milano, 20 giugno 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 20 giugno 2025. Poiché la scorsa volta nessuno ha centrato il 6 né il 5+1, il jackpot stimato a disposizione del "6" è pari a circa 15,6 milioni di euro. L’ultimo “6” del valore di 35.415.534,71 euro, è stato centrato giovedì 22 maggio 2025 a Desenzano. Chi è il pensionato che ha vinto 35 milioni al Superenalotto: “Non ho dormito per tre giorni. Ora voglio aiutare le famiglie in difficoltà” Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete come sempre controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultima estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, 20 giugno 2025

