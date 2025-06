Ulss 9 Agesci e Cai Verona insieme per offrire un' estate accessibile a tutti | Caliamo il concetto di inclusione sociale in ambito turistico

L’Ulss 9 Agesci e Cai Verona uniscono le forze per creare un’estate accessibile a tutti, promuovendo il turismo sociale come strumento di inclusione. Immaginate di camminare tra i sentieri della natura, vivere emozionanti settimane all’aria aperta e condividere esperienze indimenticabili. Queste iniziative rappresentano un passo concreto verso un mondo più equo, dove ognuno può scoprire la bellezza del nostro territorio. E l’avventura continua…

Camminare nella natura, fare trekking sui sentieri sterrati, vivere una settimana all’aria aperta. Sono solo alcune delle numerose iniziative del progetto "Turismo Sociale" promosso dall’Ulss 9 Scaligera insieme ad un sempre maggior numero di istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ulss 9, Agesci e Cai Verona insieme per offrire un'estate accessibile a tutti: «Caliamo il concetto di inclusione sociale in ambito turistico»

In questa notizia si parla di: ulss - sociale - agesci - verona

Ulss 9, Agesci e Cai Verona insieme per offrire un'estate accessibile a tutti: «Caliamo il concetto di inclusione sociale in ambito turistico»; Turismo sociale e inclusivo, le iniziative dell'Ulss 9 per l'estate: il programma; Estate senza barriere: l’Ulss 9 lancia il “Turismo Sociale”.

Estate senza barriere: l’Ulss 9 lancia il “Turismo Sociale” - L’Ulss 9 lancia il “Turismo Sociale”: un’estate di inclusione e natura per persone con disabilità e famiglie. Da veronaoggi.it

Rana Verona, insieme all’ULSS 9 Scaligera per il progetto di Inclusione Sociale - È questo l’obiettivo del progetto Inclusione Sociale promosso dall’Azienda ULSS 9 Scaligera, alla quale ha aderito anche Rana Verona, società sempre impegnata in tema di inclusività. Riporta giornaleadige.it