Uk attivisti pro Palestina spruzzano vernice rossa su 2 aerei militari in una base Raf | Basta invio armi per genocidio a Gaza - VIDEO

Nella notte, due attivisti di Palestine Action hanno portato il loro messaggio di protesta spruzzando vernice rossa su due aerei militari inglesi alla base RAF, denunciando il ruolo della Gran Bretagna nel conflitto a Gaza. Un gesto forte che ha attirato le critiche di Starmer, definendoli "vandali". Ma cosa spingerà ancora di più i cittadini a scendere in campo per difendere i diritti umani?

Due attivisti appartenenti al gruppo Palestine Action hanno spruzzato vernice rossa su due aerei militari inglesi in una base Raf per protestare contro il genocidio a Gaza e il ruolo della Gran Bretagna. Starmer li attacca: "Vandali" Nella notte, due attivisti appartenenti all'associazione pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uk, attivisti pro Palestina spruzzano vernice rossa su 2 aerei militari in una base Raf: "Basta invio armi per genocidio a Gaza" - VIDEO

In questa notizia si parla di: attivisti - vernice - rossa - aerei

Degli attivisti filo-palestinesi si sono introdotti nella base militare di Brize Norton e hanno imbrattato due aerei appartenenti alla Royal Air Force... Vai su Facebook

Attivisti filo-palestinesi danneggiano aerei in una base militare britannica; Attivisti pro-Palestina irrompono nella base della Royal Air Force e imbrattano due aerei militari di rosso; Blitz di attivisti pro-Pal nella base militare inglese, aerei imbrattati di rosso e piedi di porco usati come bastoni. Starmer: «Vergognoso» – Il video.

Attivisti filo-palestinesi danneggiano aerei in una base militare britannica - A Carterton, in Inghilterra, blitz di attivisti pro Palestina in una base militare aeronautica della Royal Air Force. Lo riporta msn.com

Video mostra attacco di attivisti pro-Palestina contro aerei militari nel Regno Unito - Due aerei militari della Royal Air Force (RAF) sono stati danneggiati mercoledì (18) dopo un’azione rivendicata dal gruppo Palestine Action. Da msn.com