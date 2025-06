Ufficio immigrazione della questura e della prefettura a rischio 8 posti di lavoro | scatta la protesta

La minaccia di perdita di 8 posti di lavoro scuote il settore dell’immigrazione, con le proteste che si moltiplicano tra i lavoratori assunti dalle agenzie Adecco e Randstad, impiegati negli uffici della Prefettura e Questura. L’attesa decisione del TAR, prevista per il 24 giugno, potrebbe segnare un punto di svolta, ma nel frattempo la tensione monta, evidenziando le sfide di un sistema in bilico tra normativa e stabilità occupazionale.

In agitazione anche a Palermo i lavoratori assunti dalle agenzie Adecco e Randstad nel 2024, somministrati al ministero dell'Interno, che operano negli uffici immigrazione di prefettura e questura. Il Tar martedì prossimo (24 giugno) dovrebbe esprimersi sul ricorso presentato dalle due agenzie.

