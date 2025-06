Ufficiali le date dei saldi estivi | sessanta giorni di sconti

Finalmente sono ufficiali le date dei saldi estivi 2025: dal 5 luglio al 3 settembre, sessanta giorni di opportunità imperdibili per rinnovare il guardaroba. Questa stagione promette occasioni uniche grazie alle vendite promozionali consentite dalla legge regionale n. 10 del 2014. Preparati a scovare i migliori affari e a fare shopping con intelligenza, perché i saldi sono il momento perfetto per concederti quel regalo che hai sempre desiderato.

Sono state ufficializzate le date dei saldi estivi 2025 che partiranno quindi dal 5 luglio, primo sabato del mese. La durata totale degli sconti sarà di sessanta giorni, terminando il 3 settembre. In conformità con la legge regionale n. 10 del 2014, sarà possibile effettuare vendite promozionali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ufficiali le date dei saldi estivi: sessanta giorni di sconti

In questa notizia si parla di: date - saldi - estivi - sessanta

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Manca poco all'inizio dei saldi estivi 2025. Ecco calendario e date in tutte le Regioni d'Italia Vai su Facebook

Ufficiali le date dei saldi estivi: sessanta giorni di sconti; Quando iniziano i saldi estivi 2025: le date e le regole regione per regione; Saldi estivi 2025: il calendario e le date regione per regione.

Saldi estivi 2025, quando iniziano? Tutte le date per ogni regione - Guida ai saldi estivi 2025: scopri le date, le regole regionali e i consigli utili per fare acquisti vantaggiosi e trasparenti in Italia. Lo riporta finanza.com

Saldi estivi 2025, al via in tutta Italia: date, regole e i consigli contro le truffe - Saldi estivi 2025, in Sicilia più tempo per risparmiare: sconti fino al 15 settembre, ecco tutte le informazioni utili ... Come scrive catania.liveuniversity.it