UFFICIALE ricorso respinto | penalizzazione nel prossimo campionato

La decisione della Corte Federale d’Appello ha ufficialmente respinto il ricorso del club, confermando la penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Un risultato che scuote ancora una volta il mondo del calcio, dimostrando come le regole e la giustizia sportiva siano implacabili. La stagione si è conclusa, ma le polemiche e le conseguenze continuano a tenere banco. La sfida ora è ripartire più forti di prima.

È arrivata la decisione della Corte Federale d’Appello: il club era già stato sanzionato lo scorso 29 maggio La stagione si è conclusa, ma l’argomento penalizzazioni rimane sempre attualissimo. È ufficiale da alcuni minuto il respingimento del ricorso presentato dal club, dunque la conferma della penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. (LaPresse) – Calciomercato.it Parliamo nello specifico del Trapani, squadra siciliana militante nel Girone C di Serie C. Attraverso un breve comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Federcalcio, è stato reso quanto segue: “ La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo dell’F. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE, ricorso respinto: penalizzazione nel prossimo campionato

Caos Serie B, arriva un'altra sentenza: UFFICIALE la decisione sul ricorso della Salernitana - L'estate infinita della Serie B continua a sorprendere, tra decisioni ufficiali e ricorsi che scuotono il calcio italiano.

Ultim'ora Triestina, c'è l'esito del ricorso contro la penalizzazione https://tinyurl.com/a32eyunj Vai su Facebook

Cose di giustizia sportiva di oggi: - rinviata al 31 luglio l'udienza del Foggia al Tfn - il Tfn ha respinto, nel merito, il ricorso della Salernitana sui playout di #SerieBKT (domenica il ritorno) - in appello, ridotta da -9 a -7 la penalizzazione per la Triestina Vai su X

Ufficiale Brescia, nuovo ribaltone in arrivo in classifica: la Samp ora trema - La classifica di Serie B potrebbe essere nuovamente ribaltata per il caso Brescia: ora è ufficiale, la Sampdoria trema ... Scrive seriebnews.com

Il Brescia rinuncia al ricorso: è retrocessione. Il Frosinone è ufficialmente salvo - Serie B – È ufficiale: il Brescia Calcio non presenterà ricorso contro la sentenza del Tribunale Federale che ha inflitto al club otto punti di penalizzazione. Segnala informazione.it