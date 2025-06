Ue | Israele potrebbe aver violato gli obblighi sui diritti umani a Gaza

Le accuse di violazioni dei diritti umani a Gaza sollevano un’ombra sulla partnership tra Ue e Israele, sancita da un accordo commerciale da 68 miliardi di euro. Un documento riservato del Servizio europeo per l’azione esterna segnala possibili infrazioni che potrebbero mettere in discussione questa alleanza strategica. La valutazione, attesa con attenzione dai ministri degli Esteri europei, potrebbe segnare un importante punto di svolta nelle relazioni internazionali. Resta da vedere quale sarà la reazione dell’Europa a queste rivelazioni.

Un documento riservato del Servizio europeo per l'azione esterna afferma che «ci sono indicazioni che Israele sarebbe in violazione dei suoi obblighi in materia di diritti umani ai sensi dell'articolo 2 dell' accordo di associazione Ue-Israele », che regola una partnership commerciale da 68 miliardi di euro. La valutazione, ottenuta dal Guardian, sarà presentata lunedì ai ministri degli Esteri europei da Kaja Kallas, Alto rappresentante per la politica estera, che sta discutendo la possibilità di rivedere l'accordo con Israele. L'Ue è divisa sulla revisione dell'accordo di associazione con Israele.