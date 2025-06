Ue ' da oggi etichetta energetica obbligatoria per smartphone'

Da oggi, l'etichetta energetica diventa obbligatoria anche per smartphone e tablet in Europa, garantendo prodotti più durevoli, efficienti e facilmente riparabili. Questa novità permette ai consumatori di fare scelte più consapevoli, promuovendo un consumo sostenibile e responsabile. Le nuove etichette energiche non solo informano, ma guidano verso acquisti più intelligenti, contribuendo a un futuro più verde e innovativo per tutti.

"Da oggi smartphone e tablet sul mercato dell'Ue saranno più durevoli, efficienti dal punto di vista energetico e più facili da riparare". Le nuove regole "consentono ai consumatori di fare acquisti più consapevoli". Lo rende noto una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano alla stampa. "Le etichette per l'energia pulita - spiega - guideranno le persone verso scelte più intelligenti e sostenibili e una migliore informazione significa scelte migliori". "In secondo luogo - aggiunge - i dispositivi devono essere costruiti per durare più a lungo, essere più durevoli, resistenti ed efficienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue, 'da oggi etichetta energetica obbligatoria per smartphone'

In questa notizia si parla di: smartphone - etichetta - energetica - obbligatoria

Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona - Dal 20 giugno, ogni smartphone e tablet venduto nell’UE sfoggerà una nuova etichetta energetica, simile a quella degli elettrodomestici, ma arricchita da dettagli sulla durata della batteria e la riparabilità.

Dal 20 giugno obbligatoria l' #etichetta energetica per #smartphone e tablet. Cosa cambia https://ilsalvagente.it/2025/06/19/dal-20-giugno-obbligatoria-letichetta-energetica-per-smartphone-e-tablet-cosa-cambia/… Vai su X

? Dal 20 giugno 2025 cambia tutto per gli smartphone! Arriva l'etichetta energetica obbligatoria (proprio come quella del frigorifero) per tutti i telefoni venduti in Europa. Ti spiego cosa significa ogni simbolo così sai già cosa aspettarti quando comprerai il tuo Vai su Facebook

Smartphone, da oggi etichetta energetica obbligatoria: cosa cambia e come leggerla; Ue, 'da oggi etichetta energetica obbligatoria per smartphone'; L'etichetta energetica per gli smartphone è obbligatoria da oggi: cosa cambia e come leggerla.

Ue, 'da oggi etichetta energetica obbligatoria per smartphone' - "Da oggi smartphone e tablet sul mercato dell'Ue saranno più durevoli, efficienti dal punto di vista energetico e più facili da riparare". Lo riporta ansa.it

L'etichetta energetica per gli smartphone è obbligatoria da oggi: cosa cambia e come leggerla - Dal 20 giugno 2025, un nuovo sistema di etichettatura obbligatoria per smartphone e tablet è entrato in vigore nell'Unione Europea. Riporta msn.com