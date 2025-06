Ucraina Zelensky | La Russia cerca di salvare il programma nucleare iraniano

Nel suo consueto messaggio serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato con fermezza l’impegno di Mosca nel sostenere il programma nucleare iraniano, considerandolo un tentativo di consolidare la macchina bellica degli alleati. Secondo Zelensky, «la Russia sta ora cercando di salvare il programma nucleare iraniano: non c’è altro modo di interpretare i suoi segnali pubblici e le sue attività private». Ha poi aggiunto:...

Nel suo consueto messaggio serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l’impegno di Mosca nel sostenere il programma nucleare iraniano, interpretandolo come un tentativo di mantenere operativa la macchina bellica degli alleati. Secondo il leader ucraino, «la Russia sta ora cercando di salvare il programma nucleare iraniano: non c’è altro modo di interpretare i suoi segnali pubblici e le sue attività private». Ha poi aggiunto: «Quando uno dei suoi alleati perde la capacità di esportare la guerra, la Russia ne soffre e cerca di intervenire. È un atteggiamento cinico». Zelensky ha colto l’occasione per rinnovare l’appello all’Occidente a rafforzare sanzioni e cooperazione in ambito tecnologico «tra tutti coloro che nel mondo proteggono la vita». 🔗 Leggi su Lettera43.it