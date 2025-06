Ucraina ‘scricchiola’ il sostegno dei Paesi vicini | come cambiano gli equilibri e perché

Il sostegno dei paesi vicini all'Ucraina sta mostrando segni di crepe, minando gli equilibri regionali e alterando le alleanze in un contesto di tensione crescente. Dopo anni di supporto, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania e Moldova riconsiderano ora il loro ruolo, influenzate anche dalle dinamiche politiche interne. Ma cosa sta realmente cambiando e perché? Scopriamo insieme come questa metamorfosi possa rimodellare il futuro dell'intera regione.

(Adnkronos) – Inizia a scricchiolare il sostegno dei Paesi confinanti con l'Ucraina per il vicino che da più di tre anni cerca di respingere l'invasione delle forze russe. A scriverlo è il Kiev Independent, in una lunga analisi delle posizioni espresse in Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania e Moldova. L'Ungheria del filorusso Viktor Orban potrebbe . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

