Ucraina Putin | non escludo di prendere Sumy

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a infiammare i dibattiti internazionali, con la Russia che afferma di non cercare una resa, ma un riconoscimento della propria presenza sul territorio. Putin insiste sulla legittimitĂ delle azioni russe e sottolinea che, dove mette piede un soldato, quel territorio diventa parte della Russia. La tensione rimane alta, mentre il mondo osserva con apprensione gli sviluppi e le possibili implicazioni future.

San Pietroburgo, 20 giu. (askanews) - La Russia non cerca una resa dell'Ucraina, ma un riconoscimento della situazione sul terreno: lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenuto al Forum Economico di San Pietroburgo. "Non è un proverbio, non è una parabola, ma una vecchia regola: dove mette piede un soldato russo, quello è nostro territorio" ha dichiarato Putin, secondo il quale Kiev si è rifiutata di negoziare perchĂ© l'Occidente era sicuro di poter trarre profitto dalla situazione attuale. Putin ha inoltre affermato di non "escludere" che le sue forze prendano il controllo della cittĂ di Sumy, nell'ambito degli sforzi di creare una zona cuscinetto lungo il confine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Putin: non escludo di prendere Sumy

In questa notizia si parla di: putin - ucraina - escludo - prendere

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Il presidente Vladimir Putin ha detto che la Russia «non cerca la capitolazione dell'Ucraina, ma solo il riconoscimento delle realtà emerse sul terreno». Putin rispondeva ad una domanda durante il Forum economico internazionale a San Pietroburgo Vai su Facebook

Putin: Non escludo di prendere Sumy. Perchè considero nostra tutta l'Ucraina; Ucraina, Putin: non escludo di prendere Sumy; Putin: «Russi e ucraini sono un unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra. Preoccupato da una nuova guerra mondia.

Putin: "Non escludo di prendere Sumy. Perchè considero nostra tutta l'Ucraina" - "La Russia non ha l’obiettivo di prendere la città ucraina di Sumy, ma tale possibilità non è esclusa". Riporta msn.com

UCRAINA: Putin dice che "tutta l'Ucraina è nostra" in teoria, potrebbe prendere Sumy - Il presidente Vladimir Putin ha detto che russi e ucraini sono un unico popolo "e in questo senso tutta l'Ucraina è ... Scrive msn.com