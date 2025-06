Ucraina Putin e Zelensky si dicono pronti a un incontro | Nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev

In un clima di tensione crescente, Ucraina, Putin e Zelensky si preparano a un nuovo incontro per uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, mentre le dichiarazioni di Putin sulla non minaccia del riarmo NATO alimentano il clima di incertezza. Nel frattempo, l’intelligence ucraina segnala una crescente presenza militare russa nell’Artico, aggiungendo nuovi elementi a un puzzle geopolitico complesso e in continua evoluzione. La scena internazionale resta in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri di potere.

La Russia: "Il riarmo della Nato non è una minaccia per noi". Secondo l'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Mosca sta espandendo la sua presenza militare nell'Artico.

