Ucraina missili su Odessa Mosca intercetta droni ucraini

La situazione in Ucraina si aggrava, tra attacchi missilistici su Odessa e l’intercettazione di droni da parte di Mosca. La guerra continua a infuriare, portando con sé vittime e tensioni crescenti. Mentre le notizie si susseguono, il rischio di escalation resta alto, lasciando il mondo in attesa di una possibile svolta. La tensione tra Russia e Ucraina rimane al centro dell’attenzione internazionale, in un delicato equilibrio che potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

La guerra in Ucraina, missili russi colpiscono Odessa: un morto e almeno 14 i feriti. Nella notte Mosca dice di aver intercettato diversi droni di Kiev sul suo territorio. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, missili su Odessa. Mosca intercetta droni ucraini

In questa notizia si parla di: ucraina - missili - odessa - mosca

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo è stato dichiarato in diverse regioni ucraine, tra cui Kiev e Kharkiv, a seguito di un attacco russo che ha coinvolto droni "Shahed".

#NEWS - #Ucraina, attacchi russi su #Kiev . #Zelensky: 'Nei raid 15 morti, è puro terrorismo'. Lanciati 440 droni e 33 missili russi. Attaccate anche le regioni di #Odessa #Zaporizhia #Cernihiv #Žytomyr #Kirovohrad #Mykolaiv. #Mosca: 197 droni ucraini sulla Vai su X

La rappresaglia non si ferma: un altro feroce attacco notturno con missili e droni ha scioccato la capitale ucraina e colpito Odessa. Il messaggio a Zelensky è chiaro: l'operazione ragnatela non ha intaccato la deterrenza russa. Mentre i colloqui di pace tra Russ Vai su Facebook

La Russia attacca Kiev e Odessa con missili e droni; Guerra Ucraina, attacco russo su Kiev senza precedenti: droni e Iskander, tre morti a Odessa; Trump: Biden e Zelensky hanno permesso che questa farsa iniziasse - Onu: Decine civili uccisi in tre giorni da raid russi da Donetsk a Dnipro.

Ucraina, droni su Odessa e Kharkiv: nel mirino di Mosca infrastrutture e snodi economici - Zelensky lancia un appello a Usa e Ue per aumentare la pressione su Mosca View on euronews ... Riporta msn.com

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Ora sanzioni a Mosca anche per sostegno a Iran”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Ora sanzioni a Mosca anche per sostegno a Iran”. Scrive tg24.sky.it