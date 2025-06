UCIIM Varese lancia una diretta talkshow su Paolo Borsellino | confronto generazionale tra memoria e futuro

UCIIM Varese lancia un innovativo talkshow in diretta streaming dedicato a Paolo Borsellino, un confronto tra generazioni che unisce memoria e futuro. In un momento cruciale per il nostro Paese, questa iniziativa mira a coinvolgere studenti, maturandi e tutta la comunità scolastica nel valorizzare il valore civile della lotta alle mafie. Un’occasione unica per riflettere e condividere, perché la memoria divent a motore di cambiamento.

A partire dalla traccia C1 dell’Esame di Stato 2025, che ha riportato con forza l’attenzione sulla figura di Paolo Borsellino e sul valore civile della lotta alle mafie, UCIIM Varese annuncia una nuova iniziativa rivolta alle scuole e ai maturandi: un talkshow in diretta streaming che sarĂ occasione di riflessione, confronto e memoria attiva. SarĂ una serata speciale, presto calendarizzata, con la partecipazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

