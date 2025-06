Ucciso in strada in pieno giorno a Foggia fermato un uomo per l'omicidio di Giovanni Mastropasqua

Un tragico episodio scuote Foggia: un uomo è stato fermato in relazione all'omicidio di Giovanni Mastropasqua, avvenuto in pieno giorno. Le autorità sospettano un movente legato a un debito, ma le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda che ha sconvolto la città. Continua a leggere.

Nelle scorse ore i carabinieri hanno posto in stato di fermo una persona sospettata di essere il killer del 50enne ucciso giovedì in strada in pieno giorno a Foggia. Il movente dell'omicidio potrebbe essere legato a un debito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

