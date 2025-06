Uccise la compagna a coltellate e scappò in Inghilterra | 25 anni di carcere per Michael Whitbread

Una tragica vicenda scuote l’Inghilterra: Michael Whitbread, un uomo di 75 anni, condannato a 25 anni di carcere per aver ucciso la compagna Michele Faiers Dawn. La Corte d’Assise di Lanciano ha riconosciuto le attenuanti generiche, evidenziando le sfumature di questa drammatica storia. Un caso che solleva domande su giustizia e cause profonde di una tale tragedia. Continua a leggere.

Michael Dennis Whitbread, 75enne di origini inglesi, è stato condannato a 25 anni di carcere per avere ucciso la compagna 66enne Michele Faiers Dawn: la Corte d'Assise di Lanciano ha riconosciuto le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

