Uccise la Coinquilina e Scappò in Inghilterra | Whitbread Condannato a 25 Anni

Una tragica vicenda scuote l’Italia: il tribunale di Lanciano ha condannato a 25 anni Michael Dennis Whitbread, l’anziano inglese accusato dell’omicidio di Michele Faiers, avvenuto nell’ottobre 2023 in un casolare di Casoli. La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella lotta per la giustizia e la tutela delle vittime. Ma cosa si nasconde dietro a questo drammatico episodio?

Chieti - Il tribunale di Lanciano infligge 25 anni al 75enne inglese per l’omicidio di Michele Faiers, avvenuto nell’ottobre 2023 in un casolare di Casoli. Il Tribunale di Lanciano ha emesso la sentenza condannando a 25 anni di reclusione Michael Dennis Whitbread, 75 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Michele Faiers, 66 anni. L’anziana, di origine inglese ma residente a Casoli (CH), fu uccisa il 29 ottobre 2023 nel casale di contrada Verratti, dove vivevano insieme. Il pubblico ministero Mirvana Di Serio aveva invocato l’ergastolo per omicidio volontario aggravato dal legame di convivenza, ma la Corte d’Assise ha optato per una pena inferiore pur mantenendo la configurazione di omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv