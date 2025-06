Uccisa in casa perizia psichiatrica Lode a due agenti

In un contesto segnato dalla tragedia, due agenti della polizia di Stato che hanno sostenuto i familiari della vittima vengono ora celebrati come esempi di dedizione e coraggio. Ieri, il questore Bruno Megale e l’assessore Romano La Russa hanno riconosciuto pubblicamente il loro impegno, rafforzando il valore delle forze dell’ordine in momenti di crisi. Nel frattempo, si apre un nuovo capitolo sul fronte giudiziario, con una perizia psichiatrica disposta sul 15enne coinvolto.

I due agenti della polizia di Stato che sono intervenuti per supportare i familiari della vittima, subito dopo la tragedia e anche nelle settimane successive, ieri hanno incontrato il questore Bruno Megale e l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, che li ha definiti "un esempio per tutti gli uomini e le donne in divisa". Intanto, sul fronte giudiziario, verrà disposta una perizia psichiatrica sul 15enne che il 14 maggio uccise l'82enne Teresa Emma Meneghetti, aggredendola nella sua casa in via Verro 46, nello stesso condominio dove in passato il ragazzo viveva con la madre. Accertamenti per valutare la capacità di intendere e di volere dell'adolescente, che nel primo interrogatorio aveva reso dichiarazioni choc: "Le persone sono contro di me e mi sono sfogato su di lei".

