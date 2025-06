Ubriaco alla guida travolge e uccide nella notte un 20enne in monopattino a Milano | Un tasso alcolico di 3 volte sopra ai limiti

Una tragedia si è consumata nella notte milanese: un giovane di circa 20 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto in Corso Sempione, mentre viaggiava su un monopattino elettrico. Alla guida del veicolo, un uomo di 51 anni, risultato tre volte oltre il limite di alcol, ora sotto indagine per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza sulle nostre strade.

Un ragazzo di circa 20 anni (le prime informazioni sull’età esatta sono apparse discordanti, indicando tra i 20 e i 26 anni) è morto la notte scorsa a Milano dopo che il monopattino elettrico s u cui viaggiava è stato travolto da un’auto in Corso Sempione. L’uomo alla guida della vettura, un 51enne, è risultato positivo all’alcol test ed è ora indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 di notte tra giovedì e venerdì, in un’arteria cittadina tristemente nota per episodi simili. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, il giovane, residente a Cinisello Balsamo, stava percorrendo Corso Sempione in direzione dell’Arco della Pace a bordo del suo monopattino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ubriaco alla guida travolge e uccide nella notte un 20enne in monopattino a Milano: “Un tasso alcolico di 3 volte sopra ai limiti”

