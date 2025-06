US Avellino campagna abbonamenti | quando parte e i costi

Se sei un tifoso dell’U.S. Avellino 1912, segnati questa data: mercoledì 9 luglio 2025 alle 09:30 partirà la nuova campagna abbonamenti, pronta a farti vivere un emozionante campionato di serie B 2025/2026. Con il claim "Branco", l’Irpinia si unisce sotto una sola passione. Scopri le fasi di sottoscrizione e i costi, perché ora più che mai, il nostro branco ha bisogno di te per scrivere insieme nuove vittorie.

Partirà mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 09:30 la nuova campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino 1912 in vista del campionato di serie B 20252026. Branco In linea con la campagna di fidelizzazione il claim stagionale sarà Branco. Fasi di sottoscrizione La prima fase della campagna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - U.S. Avellino, campagna abbonamenti: quando parte e i costi

In questa notizia si parla di: campagna - avellino - abbonamenti - costi

U.S. Avellino, il 21 maggio inizia la campagna di fidelizzazione - Mercoledì 21 maggio 2025 segna l'avvio della campagna di fidelizzazione dell'U.S. Avellino 1912, un passo importante verso la successiva campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 in Serie B.

In neanche 48 ore si è raggiunta già quota 1300 tessere "B come Branco", la Fidelity Card che darà: - diritto a ricevere una sciarpa bianco-verde, prodotto ufficiale dell'US Avellino 1912. - l'esclusiva sulla prima fase della Campagna Abbonamenti per le gare d Vai su Facebook

U.S. Avellino, campagna abbonamenti: quando parte e i costi; Avellino: la prima iniziativa verso la campagna abbonamenti; Abbonamenti Avellino Basket: scatta la seconda fase.

"Branco" Us Avellino, Campagna abbonamenti 2025/2026. Via mercoledì 9 luglio - Partirà mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 09:30 la nuova campagna abbonamenti dell’U. Come scrive orticalab.it

Genoa, la campagna abbonamenti “meravigliosa” con Jerry Calà testimonial. Via la corsa alla tessera - Il club rossoblù, che aprirà il campionato sabato 23 agosto contro il Lecce, punta a battere ogni record. Si legge su genova.repubblica.it