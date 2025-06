TV & SPORT | Francesco Caligaris | da OA Sport al dietro le quinte di Che Tempo Che Fa

Se sei appassionato di sport e curiosi di scoprire cosa succede dietro le quinte di un grande show come Che Tempo Che Fà, non puoi perderti questa intervista con Francesco Caligaris. Ex redattore di OA Sport e attuale collaboratore di Fabio Fazio, Caligaris svela i segreti della scelta degli ospiti, la preparazione delle interviste e le emozioni di raccontare lo sport in prima serata. Un dialogo imperdibile per chi vuole conoscere il lato nascosto del mondo sportivo e televisivo.

In questa intervista, Francesco Calligaris, ex redattore di OA Sport e oggi collaboratore di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ci porta dietro le quinte del talk show più amato della televisione italiana. Come si scelgono gli ospiti sportivi? Come si prepara un’intervista che racconti l’atleta oltre le medaglie e i record? E quali sono le emozioni e le difficoltà del raccontare lo sport in prima serata? Un dialogo imperdibile per chi ama lo sport, la comunicazione e il mondo della TV! Scopri: Come nasce un’intervista sportiva in TV Il ruolo dello storytelling nel racconto degli atleti Le sfide e i segreti del dietro le quinte I momenti più sorprendenti vissuti in studio Conduce: Alice Liverani Se ami lo sport, la televisione e le grandi storie, questo video fa per te! Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste esclusive a grandi protagonisti dello sport e della comunicazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TV & SPORT | Francesco Caligaris: da OA Sport al dietro le quinte di Che Tempo Che Fa

In questa notizia si parla di: sport - francesco - dietro - quinte

Tra sport e sociale, Francesco Teri trionfa nella 'Vivicittà in carcere' davanti a Aouani - Francesco Teri ha trionfato nella Vivicittà in carcere, un evento che va oltre il semplice sport e diventa un potente strumento di inclusione sociale.

? Alice, il motore silenzioso dietro le quinte della Farmacia e di Farmavista. Non la troverete dietro al banco, ma è grazie a lei se tutto fila liscio. Alice è il nostro punto fermo per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del personale. Sempre un pass Vai su Facebook

Papa Francesco, i dietro le quinte con il nostro collega Marchese Ragona; Del Piero e Totti si ritrovano dopo le barzellette, dietro le quinte esilarante: Ma dove ca..o vai?; Francesco Facchinetti: «Mi presentai da un presidente di Premier in tuta, mi disse vestito così con me non parli.

Al lavoro dietro le quinte: «È un successo di tutti» - C’è una squadra vestita di biancazzurro che spesso è lontana dalle telecamere che magari non ... Scrive informazione.it

La pistola e Papa Francesco, il dietro le quinte della sicurezza - 15 Papa Francesco lascia Trieste in elicottero, chi ha garantito la sua sicurezza può tirare un sospiro di sollievo. Come scrive rainews.it