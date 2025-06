Tuttosport – la promessa mantenuta dopo la Coppa Italia

Dopo la conquista della Coppa Italia, Tuttosport sottolinea come Cesare Cremonini abbia mantenuto una promessa fatta a Bologna, la sua seconda casa. Un legame profondo, paragonabile all’amore che prova per New York, che si riflette anche nel cuore di Riccardo Orsolini, eroe della vittoria storica. La passione e l’attaccamento alla città emergono più forti che mai, confermando che il calcio e la musica sono un ponte tra emozioni autentiche e promesse mantenute.

“Se vinco la Coppa Italia, salgo sul palco a cantare con te”, aveva detto a Cremonini La promessa è stata mantenuta: ecco Orsolini sul palco con Cesare Cremonini e Luca Carboni a cantare ‘Poetica’. davide_ilcritico Vai su Facebook

