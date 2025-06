Tutto quello che c' è da sapere sull' America' s Cup 2027 che per la prima volta sarà in Italia

Se sei appassionato di mare e vela, preparati a vivere un evento storico: l’America’s Cup 2027 farà il suo debutto in Italia, a Napoli! Questa prestigiosa competizione, nata nel 1851 come sfida tra America e la flotta della Regina, promette emozioni senza precedenti. Scopri tutto quello che c’è da sapere su questa incredibile manifestazione e lasciati conquistare dall’atmosfera unica di questo traguardo internazionale.

Per tutti gli appassionati di mare e di vela la notizia è bellissima: la prossima America's Cup Louis Vuitton sarà in Italia! In particolare si gareggerà a Napoli, dopo l'accordo tra il governo italiano, Royal New Zealand Yacht Squadron e Team New Zealand, che ha scelto il capoluogo campano per la 38ª edizione della più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente (è nata nel 1851 come sfida tra l'America e la flotta della regina Vittoria attorno all'isola di Wight). Una decisione che, da regolamento, spettava al detentore della coppa, con New Zealand che aveva già annunciato che non avrebbe difeso il trofeo nel proprio Paese (come già accaduto a Barcellona nel 2024).

