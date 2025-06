Tutto pronto per le finali del torneo di padel € 10.000 della Vibes di Foggia

Tutto pronto per le finali del torneo di padel 8364 10000 della Vibes di Foggia, un evento che promette emozioni da brivido e sfide di altissimo livello. L’atmosfera è carica di entusiasmo, con i migliori giocatori amatoriali pronti a conquistare il prestigioso montepremi di 10.000 euro, uno dei più elevati a livello nazionale. Alla manifestazione, alla quale hanno partecipato tutti i circoli più importanti della regione, erano...

Tutto è pronto per l’epilogo del torneo amatoriale intercircolo di Padel, organizzato dalla “Vibes” di Foggia, con in palio ben 10.000 euro di montepremi, uno dei più alti a livello nazionale. Alla manifestazione, alla quale hanno partecipato tutti i circoli più importanti della regione, erano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tutto pronto per le finali del torneo di padel “€ 10.000” della Vibes di Foggia

In questa notizia si parla di: tutto - pronto - torneo - padel

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Tutto pronto per il Torneo Avvenire. Al Club Ambrosiano dal 31 maggio al 7 giugno l'evento Tennis Europe Under 14 maschile e femminile Super Category Leggi di più qui -> https://www.fitp.it/Siti-regionali/Lombardia/News/News/Presentata-58-edizione-Torne Vai su Facebook

Bernalda: tutto pronto per la 2° Edizione del Torneo di Padel Solidale. Ecco come iscriversi; Il grande padel fa tappa a Roma: tutto pronto per l’Italy Major 2025. E c'è una grande sorpresa...; Torneo di Padel, tutto pronto per il 2° Memorial Stefano Proietti. Una parte del ricavato sarà devoluta all'A.

Al via la fase finale del torneo di padel della Vibes di Foggia con montepremi da 10.000€ - La fase finale del torneo amatoriale intericircolo di Padel, organizzato dalla “Vibes” di Foggia, con in palio 10. foggiacittaaperta.it scrive

Torneo di padel e solidarietà per la ricerca scientifica - Un torneo di padel per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare e onorare la memoria di un grande sportivo. Come scrive tuobenessere.it