Tutto pronto per la terza edizione del Garda Festival | arte musica e spettacolo sulle rive del lago

Preparati a vivere un’estate straordinaria! La terza edizione del Garda Festival, il festival internazionale di musica, danza e cinema sulle splendide rive del Lago di Garda, sta per tornare dal 12 luglio al 14 agosto 2025. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera magica tra cultura, spettacolo e paesaggi mozzafiato nelle località più suggestive del lago. Non perdere l’evento più atteso dell’estate italiana: il Garda Festival ti aspetta!

Brescia, 20 giugno 2025 – Dal 12 luglio al 14 agosto 2025, torna il Garda Festival – Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival, manifestazione culturale che, alla sua terza edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. A fare da cornice all’evento saranno alcune delle località più suggestive del Lago di Garda: Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Sirmione e Villafranca di Verona. Un viaggio artistico tra musica, danza, teatro e cinema. Nato nel 2023 per volontà del Fondo Niccolò Piccinni e sotto la direzione artistica di Maximilien Seren-Piccinni, il Festival ha visto una rapida crescita, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutto pronto per la terza edizione del Garda Festival: arte, musica e spettacolo sulle rive del lago

In questa notizia si parla di: garda - festival - terza - edizione

Horizon Lake Garda Music Festival - Horizon Lake Garda Music Festival: un evento imperdibile che si svolgerà il 16 e 17 maggio 2025 nella splendida spiaggia Alle Foci del Sarca a Torbole.

Prosegue il Mestre bookfest? Grande partecipazione ieri per gli eventi del festival letterario che fino al #15giugno animerà il centro di Mestre! Oltre 50 scrittori per questa terza edizione del festival, che porterà in città un totale di 49 eventi! E poi un to Vai su Facebook

Dal 12 luglio al 14 agosto la terza edizione del “Garda Festival”; Il Garda Festival – Lake Garda International Music and Dance Festival si appresta a celebrare la sua III edizione; Presentato il Garda Festival – Lake Garda International Music and Dance Festival 2025.

Dal 12 luglio al 14 agosto la terza edizione del “Garda Festival” - Il “Garda Festival – Lake Garda International Music and Dance Festival” si appresta a celebrare la sua terza edizione: dal 12 luglio al 14 agosto 2025, alcune tra le più suggestive location ... Da askanews.it

III edizione GARDA FESTIVAL Lake Garda International Music and Dance Festival - Presidente del Fondo Niccolò Piccinni e Direttore Artistico del Festival – Abbiamo immaginato questa terza edizione come ... Scrive liquidarte.it