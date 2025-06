Tutto pronto per la sagra di Badia Menù e piatti ad hoc per celiaci ma anche per intolleranti al lattosio

La tradizione e l’innovazione si incontrano alla 47ª Sagra del Cacciucco a Badia Pozzeveri, una delle feste più longeve della Piana, pronta ad accogliere appassionati da tutta Italia. Quest’anno, oltre ai classici piatti, si sono pensati menù speciali per celiaci e intolleranti al lattosio, dimostrando attenzione e inclusione. Preparatevi a gustare sapori autentici, convivialità e un’atmosfera indimenticabile: tutto pronto, ora non resta che vivere questa meravigliosa manifestazione.

Una delle manifestazioni più longeve della Piana e che viaggia verso il mezzo secolo. Tutto pronto per l'edizione numero 47 della sagra del cacciucco a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio. Piatti cult, con appassionati che arrivano anche da lontano, la zuppetta alla viareggina, il fritto e, ovviamente lui, il protagonista, il cacciucco. L'organizzazione è del Comitato paesano, con il patrocinio del Comune e al presenza fissa ormai di Avis. Si parte il 27 giugno, con tutto il fine settimana, quindi anche sabato 28 e domenica 29 con tre serate dedicate alle intolleranze e al senza lattosio, alla celiachia.

