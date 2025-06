Tutto pronto per la riapertura della piscina Cappuccini gestione alla Social City

La piscina Cappuccini si prepara a riaccendersi, offrendo nuovamente un'oasi di relax e sport per tutta la comunità. Dopo l'accordo firmato dall'amministrazione comunale con Messina Social City, torna disponibile la vasca scoperta, portando entusiasmo e speranze per il rilancio del polo acquatico cittadino. Restate sintonizzati: presto potremo godere di un’area rinnovata e più vivace che mai!

È tutto pronto per la riapertura (parziale) della piscina Cappuccini. Ieri pomeriggio l'amministrazione comunale ha firmato la delibera che affida la gestione dell'impianto alla Messina Social City. Al momento sarà utilizzabile soltanto la vasca scoperta in attesa del completamento dei lavori di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Tutto pronto per la riapertura della piscina Cappuccini, gestione alla Social City

In questa notizia si parla di: tutto - pronto - riapertura - piscina

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Dal 1 Giugno piscina ufficialmente aperta, tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. Lettini, ombrelloni, verde e relax… tutto pronto per la tua estate perfetta! Contrada Piane Chienti, 257 – Civitanova Marche (MC) Info e prenotazioni: 0733 770500 #MorettiVillage Vai su Facebook

Tutto pronto per la riapertura della piscina Cappuccini, gestione alla Social City; Foiano della Chiana: si torna in piscina. Tutto pronto per la stagione estiva; Castelnuovo: tutto pronto per la riapertura della piscina di Pianella.

Piscina di Pianella: tutto pronto per la riapertura estiva - 00, riapre ufficialmente la piscina Pianella, storico impianto sportivo della frazione di Pianella, nel Comune di Castelnuovo Berardenga. Scrive sienafree.it

Castelnuovo Berardenga, tutto pronto per la riapertura estiva della Piscina Pianella - 00, riapre ufficialmente la Piscina Pianella, storico impianto sportivo della frazione di Pianella, nel Comune di Castelnuovo Berardenga. Segnala radiosienatv.it