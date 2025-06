Tutti sotto l’occhio elettronico Dodici telecamere all’israeliana

Lissone si trasforma in una città sempre più sicura e tecnologicamente avanzata, grazie all’installazione di dodici nuove telecamere e al prolungamento del sistema Safer Place. Queste innovazioni rafforzano il controllo sui punti strategici e migliorano la risposta alle emergenze, garantendo una vigilanza intelligente e dinamica. Un passo deciso verso un futuro più sicuro, dove tecnologia e comunità si incontrano per proteggere ogni angolo della città.

Una dozzina di nuove telecamere per tenere sotto controllo la città, alcuni dei punti di ingresso sul territorio e le zone vicine, potenziando il sistema comunale di videosorveglianza. E poi il prolungamento per un altro anno dell’utilizzo del sistema Safer Place, l’avveniristica tecnologia made in Israele montata sulla centrale mobile della polizia locale, in grado di riprendere a 360 gradi tutto ciò che avviene attorno al mezzo. Lissone si affida agli occhi elettronici per garantire la sicurezza ai suoi abitanti e sorvegliare le vie del territorio. Per farlo il Comune ha affidato a una ditta brianzola i lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza: con una spesa di poco più di 40mila euro, in parte coperta da un contributo della Regione, verranno installate 12 nuove telecamere, dotate anche di dispositivo per la lettura delle targhe dei veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it