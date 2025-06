Tutta la verità sull'Acqua di San Giovanni e come e quando farla Benefici e leggende

Tutta la verità sull’Acqua di San Giovanni e come, quando e perché prepararla: tra leggende, benefici e rituali, questa tradizione millenaria si rinnova ogni anno. La notte tra il 23 e il 24 giugno, conosciuta come la notte più esoterica, ci offre l’opportunità perfetta per creare la nostra pozione magica, raccogliendo piante e erbe che infonderanno potere e magia alla nostra acqua. Sì, perché si sa, perché sia autentica, occorre che il...

C’è tutto il tempo per preparare l’ Acqua di San Giovanni 2025 in tutta tranquillità. La notte più esoterica dell’anno, a dispetto di Halloween, è quella tra il 23 e il 24 giugno. Tra lunedì e martedì, per intenderci. Quindi, abbiamo un weekend intero per metterci in cammino, alla ricerca di quelle piante, di quei fiori e quelle erbe che vorremmo finissero nella nostra magica acqua. Sì perché si sa, perché sia autentica, occorre che il “materiale” vegetale nasca spontaneo, in campi, giardini o parchi. Insomma, cogliere qualche petalo dai vasi del proprio terrazzo non è proprio il massimo della magia. 🔗 Leggi su Amica.it