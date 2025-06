Tutelare le foreste verso bando Regione Toscana da 25,8 milioni

Le foreste della Toscana si preparano a ricevere un impulso decisivo per la loro tutela. Con un fondo di 25 milioni e 800mila euro, il nuovo bando regionale "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste" 2025 rappresenta un’opportunità unica per rafforzare la sicurezza delle nostre foreste e preservare il patrimonio naturale. La protezione ambientale diventa così una priorità strategica: un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile.

Firenze, 20 giugno 2025 - E’ prossima l’apertura del bando su "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste” 2025, cioè l’intervento SRD12 del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 di cui la giunta regionale ha appena approvato le disposizioni attuative. Grazie a una dotazione complessiva di 25 milioni e 800mila euro potranno essere concessi sostegni per l’esecuzione di investimenti per la prevenzione dei danni alle foreste. Tra gli interventi, la sistemazione di versanti interessati da frane e smottamenti di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, la realizzazione di opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico di acque superficiali, oppure opere selvicolturali di prevenzione volte a migliorare la resistenza, la resilienza e l’adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, così come infrastrutture al servizio del bosco e funzionali alla prevenzione dei danni alle foreste. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutelare le foreste, verso bando Regione Toscana da 25,8 milioni

