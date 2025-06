Turista viene morso da una vipera e finisce in ospedale

Momenti di paura per un turista tedesco di 33 anni, morso da una vipera durante una gita a Valdaone, in Trentino. La sua avventura si è trasformata in un’urgente corsa contro il tempo, con le squadre di emergenza prontamente intervenute per prestare soccorso. La vicenda ricorda quanto sia importante conoscere i rischi della natura e i comportamenti da adottare in caso di incidente. La sua storia ci invita a riflettere sulla sicurezza nelle meraviglie all’aperto.

Momenti di paura per un turista tedesco di 33 anni che, nel pomeriggio di giovedì 19 giugno, è stato morso da una vipera durante una gita a Valdaone, nei pressi del parcheggio dell'area camper in località Pozzo Cava.

