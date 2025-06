Turista derubato dell' orologio Breguet da 250mila euro davanti all' Armani Hotel

Una notte turbolenta a Milano, dove un turista è stato derubato dell’orologio Breguet da 250mila euro proprio davanti all’Armani Hotel. La fuga frenetica in bici e la caduta in strada hanno portato all’arresto di un 25enne. Un episodio che mette in luce i rischi di sicurezza nelle zone più glamour della città, ma anche l’efficiente intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si conclude con la giustizia fatta, ma lascia un’ombra sulla tranquillità dei visitatori.

Il furto davanti all'Armani hotel, poi la fuga in bici con l'orologio da 250mila euro in mano. Infine la caduta e le manette. Un 25enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto in via dei Giardini a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 20 giugno. L'uomo, con doppia.

