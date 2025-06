Turismo in Liguria aprile da record | oltre 1,2 milioni di presenze +7,5%

Aprile in Liguria si conferma un mese da record, con oltre 1,2 milioni di presenze e una crescita del 7,55% rispetto all’anno precedente. La regione si distingue come meta privilegiata dai viaggiatori italiani e stranieri, attratti dal suo fascino unico tra mare, cultura e tradizioni. I dati dell’Osservatorio Turistico Regionale testimoniano un trend positivo che promette un’estate ricca di emozioni e scoprite. La Liguria si prepara a sorprendere ancora di più, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama turistico italiano.

Sul fronte del turismo la nostra regione è in crescita con, ad aprile, oltre 1,2 milioni di presenze in Liguria. Un dato che supera del 7,55% quello dello stesso mese del 2024. I numeri arrivano dall'Osservatorio Turistico Regionale: nel dettaglio, in Liguria si sono registrate 1.280.850. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Turismo in Liguria, aprile da record: oltre 1,2 milioni di presenze (+7,5%)

In questa notizia si parla di: liguria - turismo - aprile - oltre

Turismo in Liguria, aprile da record: oltre 1,2 milioni di presenze (+7,5%); Turismo in Liguria, ad aprile oltre 1,2 milioni di presenze: in crescita del 7,55% rispetto allo scorso anno; Turismo, in Liguria ad aprile +5,4% di presenze rispetto al 2024.

Turismo in Liguria, ad aprile oltre 1,2 milioni di presenze: in crescita del 7,55% rispetto allo scorso anno - “I dati definitivi dell’Osservatorio Turistico Regionale relativi al mese di aprile confermano la bontà del sistema previsionale introdotto da poco quando avevamo stimato anche 1 milione di p ... Segnala msn.com

Turismo, 1,2 milioni di presenze in Liguria ad aprile +7,5% - Hanno superato 1,2 milioni le presenze turistiche in Liguria ad aprile, in crescita del 7,55% rispetto allo scorso anno. Riporta ansa.it