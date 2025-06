Turismo Bergamo annuncia la stretta sui locker Negozi sfitti | nuove regole per le vetrine

Bergamo si prepara a rivoluzionare il suo centro storico con nuove regole che puntano a valorizzare il commercio locale e preservare il fascino autentico dei borghi. La giunta comunale ha approvato il “Regolamento per la valorizzazione del commercio in Città Alta e il decoro degli esercizi commerciali”, un passo decisivo per combattere l’abbandono e il degrado, garantendo che Bergamo resti una meta affascinante e viva. Scopriamone di più.

Bergamo. L'obiettivo è salvaguardare l'identità storica del centro storico e dei borghi, ma anche evitare situazioni di abbandono o degrado all'interno del tessuto cittadino. La giunta comunale ha approvato il primo "Regolamento per la valorizzazione del commercio in Città Alta e il decoro degli esercizi commerciali": una serie di provvedimenti sparsi, esistenti da anni, sono stati sistematizzati all'interno di un codice ufficiale, integrato con norme inedite finalizzate al contrasto di alcuni fenomeni che hanno iniziato a manifestarsi in città. "Una cornice che offre strumenti più incisivi rispetto al passato", la definisce la sindaca Elena Carnevali.

