Alexa lancia CalmaZampa, la nuova skill sviluppata in collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) pensata per aiutare gli animali domestici a rimanere tranquilli in caso di maltempo e forti temporali, fenomeni atmosferici sempre più frequenti, soprattutto in estate. La nuova skill è in grado di monitorare in tempo reale le condizioni meteorologiche per anticipare l’arrivo di tempeste e, quando lanciata, avviare una delle tre playlist rilassanti disponibili con musica a 432 Hz, frequenza nota per avere un effetto calmante. Le tre playlist - Relax, Chill e Zen - variano a seconda del livello di intensità del temporale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tuoni, fulmini e amici animali. Una playlist contro la paura

