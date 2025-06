Tumore al seno screening gratuiti per la prevenzione | sei tappe nelle spiagge italiane a Giugno e Luglio

Se il benessere femminile è la tua priorità, non perdere il Vittoria for Women Tour: sei tappe estive sulle splendide spiagge italiane dedicate alla prevenzione del tumore al seno. Con visite senologiche gratuite a bordo del VittoriaBus, musica, intrattenimento e il coinvolgente torneo di Beach Rugby, questa iniziativa unisce salute e divertimento in un’unica grande occasione. Prenditi cura di te, perché la prevenzione salva vite!

Parte il Vittoria for Women Tour, 6 tappe nelle spiagge italiane in cui la prevenzione oncologica femminile è protagonista. Accanto al VittoriaBus, disponibile per visite senologiche gratuite, tanto intrattenimento con il torneo di Beach Rugby e tanta buona musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tumore al seno, screening gratuiti per la prevenzione: sei tappe nelle spiagge italiane a Giugno e Luglio

