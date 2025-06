Tuffo nella Fontana del Sele ripreso in un video individuato il responsabile

Un episodio che ha catturato l’attenzione della comunità, suscitando reazioni di stupore e indignazione. La Polizia Locale di Foggia, dopo aver individuato il responsabile grazie a un video virale, ha avviato le procedure necessarie per garantire il rispetto delle norme e tutelare il patrimonio storico. La rapidità delle indagini testimonia l’impegno delle autorità nel preservare la sicurezza e la dignità dei luoghi pubblici.

A seguito della diffusione virale di un video amatoriale, pubblicato nei giorni scorsi sui social e sui media locali, nel quale si vede un uomo compiere un tuffo all'interno della storica Fontana del Sele in piazza Cavour, il comando di Polizia Locale di Foggia ha prontamente avviato un'attività.

