Tu si que vales le prime anticipazioni della nuova stagione | il cast gli ospiti Maria De Filippi canta

Sei pronto a scoprire cosa riserva la nuova stagione di Tu sì que vales? Dopo l’entusiasmante registrazione, emergono anticipazioni che svelano sorprese, grandi ritorni e qualche novità mozzafiato. Maria De Filippi, tra le altre cose, sorprenderà il pubblico cantando insieme a una sua pupilla, regalando momenti unici e coinvolgenti. Cosa succederà nel talent più amato di Canale 5? Scopriamolo insieme!

La nuova edizione di Tu sì que vales si prepara a sorprendere il pubblico con grandi novità e numerose conferme e Maria De Filippi che canta con una sua pupilla. Cosa accadrà nella nuova stagione di Tu Si Que Vales? Dopo la prima registrazione dello show, in onda in prima serata su Canale 5 al termine delle vacanze estive, iniziano a trapelare le anticipazioni. Tra conferme, addii e volti nuovi, il talent del sabato sera promette già grandi sorprese, come riferito da SuperGuidaTv. Le novità della nuova edizione di Tu sì que vales Il primo grande cambiamento riguarda la giuria: Gerry Scotti saluta il programma, spiegando di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e ai nipoti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it