Tu Si Que Vales anticipazioni nuova edizione | Emma e Luca Argentero tra gli ospiti della prima puntata

Sei pronto a scoprire cosa riserverà la 12esima edizione di Tu Si Que Vales? La prima puntata si preannuncia ricca di sorprese, con ospiti d’eccezione come Luca Argentero, Emma Marrone e Tina Cipollari, pronti a incantare il pubblico e mettere in crisi i giudici. Non perdere l’appuntamento: l’emozione e il divertimento sono assicurati e iniziano subito, lasciandoci con il fiato sospeso e tanta curiosità per ciò che verrà!

Tu Si Que Vales è pronto a tornare con la sua 12esima edizione! Ospiti della prima puntata l'attore Luca Argentero, l'opinionista Tina Cipollari, Francesco Arca ed Emma Marrone.

Tu Si Que Vales 2023: svelati i conduttori e giudici della nuova edizione - Sei pronto a scoprire tutte le novità di Tu Si Que Vales 2023? La dodicesima stagione si appresta a tornare su Canale 5 con un cast rinnovato e alcune sorprese che promettono di entusiasmare il pubblico.

Ascolti Tv: Ballando con le Stelle batte Tú sí que vales. Gerry Scotti supera Insegno; Tina approda a Tú sí que vales, tutte le anticipazioni su ospiti e giuria dalla prima registrazione; Tu Si Que Vales, anticipazioni prima puntata: Tina e Emma ospiti, Maria canta Amami.

