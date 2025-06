TU SI QUE VALES 2025 | SI RIPARTE COL BOTTO! PARATA DI STELLE E MARIA DE FILIPPI CANTA

Tu Sì Que Vales 2025 si prepara a tornare con un colpo da maestro: una parata di stelle e l’energia di Maria De Filippi che canta. La nuova stagione promette sorprese entusiasmanti, con l’arrivo di Paolo Bonolis al timone e innovazioni sorprendenti. La prima puntata, già registrata, farà il suo debutto in autunno, portando entusiasmo e novità al pubblico italiano. E le sorprese sono ancora tutte da scoprire…

Tu Sì Que Vales si appresta a tornare su Canale 5. Lo show del sabato sera firmato Maria De Filippi ha registrato la prima puntata che vedremo in onda in autunno. Sarà una stagione che vedrà innanzitutto l’arrivo di Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti che sarà impegnatissimo, a partire dalla Ruota della Fortuna, e ha preferito dedicare l’estate alla famiglia e alla salute, come ha sottolineato a SuperGuidaTv. Lo stesso portale riferisce che nella prima registrazione dello show che vede Maria nel doppio ruolo di produttrice e giudice si sono ritrovati Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, oltre alla new entry Bonolis. 🔗 Leggi su Bubinoblog