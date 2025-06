Trump ultimatum all’Iran | quanto attaccherà

Donald Trump lancia un ultimatum all’Iran, concedendo due settimane per presentare un’offerta di accordo sul nucleare accettabile dagli Stati Uniti e Israele. Un fallimento potrebbe scatenare conseguenze imprevedibili, mentre l’Iran continua a mantenere contatti con l’inviato speciale di Trump. La tensione si intensifica, e il mondo attende con trepidazione quale sarà il prossimo passo di questa delicata crisi internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato due settimane di tempo all’Iran per avanzare una proposta di accordo sul nucleare accettabile dagli Usa e da Israele, in modo da far cessare i bombardamenti dell’Idf. In caso questo non avvenisse, ha dichiarato Trump: “Ci saranno conseguenze”. Nel frattempo l’agenzia di stampa britannica Reuters ha riportato che l’ Iran ha continuato a mantenersi in contatto con l’inviato speciale di Trump in Medio Oriente Steve Witkoff durante tutto il periodo dei bombardamenti israeliani. Inoltre, nella giornata di oggi 20 giugno, il ministro degli Esteri iraniano incontrerà i suoi omologhi britannico, francese e tedesco a Ginevra, in Svizzera, per tentare una soluzione diplomatica al conflitto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it