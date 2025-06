Trump tiene aperto un piccolo spiraglio | Sull’intervento decido in 14 giorni

In un clima di tensione crescente, Trump apre uno spiraglio di speranza con un possibile intervento entro 14 giorni, mentre il canale tra Witkoff e Araghchi si riapre, con i Pasdaran pronti a negoziare sul nucleare se Washington sospenderà i raid a Gerusalemme. La scena internazionale si muove rapida, lasciando presagire sviluppi cruciali nei prossimi giorni. Rimanete aggiornati per capire quali saranno le prossime mosse in questo complesso gioco di potere.

Arabia Saudita, Trump non beve il caffè offertogli da Bin Salman all’inizio dei colloqui a Riad, tiene la tazzina in mano guardandosi intorno - VIDEO - Durante un incontro a Riad, Donald Trump ha sorpreso tutti rifiutando il caffè arabo, simbolo di ospitalità, offerto da Mohammed bin Salman.

Massimiliano Romeo: Questo governo sta cercando di tenere unito l'attivismo di Trump e le volontà dell'Unione Europea, con un unico obiettivo: la pace.... Vai su Facebook

Trump lo conosciamo, ma almeno si è aperto uno spiraglio per la pace. Invece l’Ue la bandisce - Trump si sapeva di che pasta fosse fatto, carta conosciuta come si dice: chi si meraviglia delle sue azioni, molto più incisive e ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Trump fa la sua scelta, la guerra all’Iran parte la prossima settimana - Il Medio Oriente, che segue con crescente preoccupazione gli esiti dell’attacco all’Iran ordinato da Benyamin Netanyahu, ... Come scrive ilmanifesto.it