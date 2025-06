Trump | ‘Sull’Iran decido in 15 giorni si può negoziare’

Donald Trump prende tempo sull'Iran, lasciando la porta aperta a negoziati e rinviando per 15 giorni una decisione cruciale. L'atteggiamento del presidente statunitense evidenzia una strategia di diplomacy, preferendo esplorare tutte le opzioni prima di ricorrere alla forza. Con questa mossa, gli occhi sono puntati su un possibile cambio di rotta che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali. Resta da vedere se questa pausa porterĂ a una soluzione diplomatica duratura o a nuovi scenari di tensione.

Donald Trump prende tempo su un eventuale attacco all'Iran e sembra aprire la porta a nuovi negoziati con Teheran Il commander-in-chief avrebbe per il momento rinviato la decisione di dare il via libera ad un intervento militare, riservandosi di prendere una decisione nel giro di 15 giorni, nella convinzione che la via diplomatica sia non.

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

MEDIO ORIENTE | Trump: "Sull'Iran decido in 15 giorni, si può negoziare. Teheran è in grado di produrre l'atomica in due settimane". #ANSA Vai su X

#ottoemezzo Il commento di Nathalie Tocci sulla possibilitĂ di cambio di regime in Iran e sull'uso delle basi USA in Italia in caso di intervento in guerra deciso da Trump Vai su Facebook

