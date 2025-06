Trump si allontana dall’Ucraina | ora ha altro a cui pensare Zelensky deluso

Trump si sta allontanando dall’Ucraina, concentrandosi su questioni che ritiene più strategiche, come il Medio Oriente e l’economia americana. Zelensky, deluso, percepisce questa distanza come un segnale di un cambiamento di priorità da parte di Washington, che sembra preferire una risoluzione diplomatica piuttosto che ulteriori aiuti militari. È un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali e il supporto occidentale all’Ucraina.

Altri segnali da parte di Trump dell'intenzione o comunque dell'idea di lasciare Kiev a sé stessa. Il presidente americano vuole dedicarsi a questioni per lui più importanti, dal Medio Oriente all'economia americana. Ora si sta distanziando dalla questione ucraina con gesti che, sebbene a volte ambigui o contraddittori, dimostrano come Washington desideri una soluzione diplomatica e non voglia concedere nuovi pacchetti di aiuti militari. Non è la nostra guerra. Non è un conflitto che debba per forza coinvolgere gli Stati Uniti: lo hanno ripetuto di recente sia Trump che il vicepresidente Vance.