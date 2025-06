Trump | l' Iran ha due settimene di tempo

L'ex presidente Trump lancia un avvertimento sull'Iran, affermando che il regime ha solo due settimane per decidere se dotarsi di armi nucleari. Critica le dichiarazioni dell'intelligence statunitense e sottolinea che, in questa delicata fase, l'Europa non potrĂ offrire aiuto. La situazione si fa sempre piĂą tesa, e il tempo stringe: cosa ci riserva il futuro in Medio Oriente?

22.01 Trump ha detto di pensare che l'Iran sia a settimane o mesi dalla bomba atomica e ha detto che la capa degli 007 Usa Tulsi Gabbard "sbaglia" sull'intelligence relativa alla distanza che separa Teheran dall'arma nucleare. Per questo Trump ha ribadito che il termine "massimo" affinchĂ© l'Iran prenda una decisione è "di due settimane". "L'Europa non potrĂ aiutare" nell'attuale crisi con Teheran", ha poi aggiunto il presidente riferendosi all'incontro a Ginevra tra i rappresentanti Ue e i responsabili iraniani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

